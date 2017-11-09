Квартальные продажи фармпродукции AstraZeneca снизились на 3%

В III квартале 2017 г. общий объем продаж шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca вырос на 9% и составил 6,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (около 6 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Рост стал возможен благодаря платежу от Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) в размере 997 млн долл. в рамках подписанного компаниями в июле соглашения в области онкологии.

Квартальный объем продаж фармпродукции сократился на 3% и составил 4,9 млрд долл.

Объем продаж инновационных препаратов вырос на 5% – до 3,8 млрд долл. Продажи в развивающихся странах увеличились на 9% – до 1,5 млрд долл.

Объем продаж новых противоопухолевых препаратов подскочил на 72% – до 339 млн долл. Показатель по препарату Tagrisso вырос на 86% – до 248 млн долл.

Квартальная прибыль сократилась на 35% и составила 649 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»