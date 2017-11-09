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«ФармNEWS»: РАФМ. Неизбежная эволюция медицинских представителей в эпоху digital»

Перспектива перевода коммуникаций с врачами в электронный формат — это реальность, вымысел или необходимость? Участники очередного заседания РАФМ пытались найти ответ на этот вопрос.

Выступления экспертов затронули темы: цифровая революция в фармацевтическом маркетинге «по-русски», плохой или хороший медицинский представитель, подходы к Digital-коммуникациям с врачами и пациентами в сегменте коммерческой медицины, динамическая оценка эффективности каналов маркетинг микса.

Дарья Шадрина
«Фармацевтический вестник»

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Ноябрь 9, 2017 | Просмотров: 40