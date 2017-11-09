Merck KGaA начала контакты с потенциальными покупателями своего безрецептурного бизнеса

Немецкая химико-фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – TMD) разослала информационную документацию потенциальным покупателям своего безрецептурного бизнеса, сообщает Reuters. Таким образом, компания начала аукцион по его продаже, несмотря на грядущую более крупную сделку.

В 2016 г. объем продаж безрецептурного подразделения Merck KGaA составил около 1 млрд долл. Компания намерена использовать средства от продажи бизнеса на финансирование разработки инновационных препаратов.

Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники сообщал, что о намерении продать безрецептурный бизнес заявила американская фармкомпания Pfizer. Выручка от него в 2016 г. составила около 3,4 млрд долл.

Как заявил журналистам исполнительный директор Merck KGaA Штефан Ошман, бизнес Pfizer, конечно, крупнее. При этом, отметил он, у американской компании другой круг покупателей, поскольку ее бизнес направлен на внутренний рынок. Merck KGaA продает свою безрецептурную продукцию преимущественно на развивающихся рынках.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»