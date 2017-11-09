Развивающиеся узлы по производству дженериковых субстанций не будут угрожать Индии и Китаю

По мнению аналитика компании Clarivate Analytics, развивающиеся страны сталкиваются с серьезными барьерами на пути к становлению в качестве узлов по производству АФИ, что позволяет Индии и Китаю сохранять статус ведущих поставщиков активных субстанций на регулируемые фармацевтические рынки, сообщает сайт In-Pharma Technologist.

Выступая в прошлом месяце в немецком Франкфурте, Кейт Кюрт, руководитель управления международной торговли в сфере медико-биологической промышленности компании Clarivate Analytics, рассказала о трудностях, которые приходится преодолевать странам, имеющим меньше опыта в производстве АФИ, чтобы стать производственными узлами для регулируемых рынков.

Она разделила производителей АФИ развивающихся стран на 4 группы: 1) хорошо известные международные поставщики; 2) менее известные игроки, осуществляющие поставки на рынки одной-двух стран; 3) потенциальные будущие «амбициозные» компании; 4) местные производители.

По ее словам, для того чтобы возник новый производственный «хаб», необходимо стечение следующих обстоятельств: наличие благоприятной бизнес-среды c правильным отношением к интеллектуальной собственности, разумными налогами и регулированием; большой пул талантливых людей; и доступ к сырью, энергоресурсам и транспортным узлам.

Она отметила, что в настоящее время лишь небольшое число регионов соответствуют этим критериям, и добавила, что промышленность нельзя создать за один день.

Признанные регионы – производители АФИ, такие как Индия, Китай, Европа и США, продемонстрировали наличие большого количества известных и менее известных производителей, но в развивающихся регионах только Южная Корея, Тайвань и Польша сейчас имеют компании, которые можно отнести к группе 1 или 2. Однако, отметила Кюрт, в Аргентине, Бразилии и Мексике имеется относительно большой сегмент потенциальных производителей группы 3.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»