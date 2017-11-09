GE Healthcare строит планы сотрудничества с российскими биофармацевтическими компаниями

8-9 ноября в Шведском университетском городке Уппсала проходит медиа-ивент с участием представителей ведущих мировых общеэкономических и специализированных СМИ. Мероприятие было организовано быстрорастущим подразделением международной компании GE Healthcare, сконцентрированном на разработке и быстром разворачивании «под ключ» гибких производственных мощностей в биотехнологической области.

В ходе визита на производство и на пресс-конференции были представлены и обсуждены решения, предлагаемые GE Healthcare Life Sciences Enterprise Solutions инвесторам и правительствам многих стран.

«ФВ», который принял участие в медиа-ивенте, в ближайших выпусках опубликует детальный материал о практических перспективах предлагаемых решений для российского биотеха.

В публикации будут приоткрыты секреты развивающегося бизнеса компании GE Healthcare в России с текущими и потенциальными партнерами, в том числе с такими яркими игроками в биотехнологической фарме как «Р-Фарм» и «Биокад».

«Фармацевтический вестник»