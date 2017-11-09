«Нацимбио» отчиталась о поставках вакцин

Входящая в госкорпорацию «Ростех» «Нацимбио» завершает поставки вакцин для НКПП по заказу Минздрава России. Уже отгружено 117 млн доз, т.е более 97,5% от общего объема иммунобиологических профилактических препаратов. В 100% объеме поставлены вакцины для профилактики гриппа – 58,4 млн доз «Совигрипп» и «Ультрикс» отгружено в 184 медицинских учреждения во все регионы страны.

По сравнению с 2016 годом объем закупок противогриппозных вакцин увеличен на 22% и составил 58,4 млн доз, включая 17,8 млн для детей и 40,6 млн для взрослых. По оперативным данным, уже привито 57,9 млн человек, то есть почти 40% населения, в том числе 16,6 млн детей, это более 60% от всех детей до 18 лет, и 151 тыс. беременных женщин. Поставки традиционной части НКПП также исполняются строго по графику. По данным Минздрава России, по результатам девяти месяцев охват вакцинацией составил от 69 до 90%.

«Из 18 государственных контрактов на поставку вакцин 15 исполнены в 100% объёме. Мы поставляем вакцины в 85 регионов страны и к концу ноября завершим отгрузку препаратов в соответствии с условиями контрактов», – прокомментировал Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио».

Для обеспечения объема госзаказа «Нацимбио» работает с отечественными фармкомпаниями, производящими лекарственные препараты на всех стадиях технологического процесса на территории страны. В рамках модели производственной кооперации холдинг поставляет препараты семи компаний: «Биннофарм», «Комбиотех», «МБА-групп», «Медгамал», «СПбНИИВС» и входящих в холдинг предприятий – «Микроген» и «Форт».

Региональную доставку по контрактам с «Нацимбио» обеспечивают логистические компании, специализирующиеся на перевозке иммунобиологических препаратов с соблюдением требований «холодовой цепи»: ООО «Руслог», ООО «Интэго», АО «СИА-Интернейшнл», ООО «Рустелемед», ООО «Мегатранс», а также производители вакцин – ФГУП НПО «Микроген» и ФГУП «СПбНИИВС».

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

«Фармацевтический вестник»