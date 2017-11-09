«Калугаприбор» планирует удовлетворить до 50% всей потребности фармпредприятий в оборудовании для маркировки

8 ноября на заводе «Калугаприбор» прошло плановое заседание рабочей группы проекта локализации оборудования для маркировки в рамках создания и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (ФГИС МДЛП).

Оператором проекта локализации оборудования для маркировки лекарственных препаратов выступает «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – дочерняя компания Госкорпорации «Ростех» и «USM Group». Соответствующие технологии локализуются на производственных площадках АО концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», где будет выпускаться 9 видов оборудования, предназначенного для сериализации, агрегации и аппликации контрольных знаков.

Завод «Калугаприбор», входящий в состав холдинга «Концерн «Автоматика», готов к крупносерийному производству отечественных линий маркировки лекарственных препаратов и планирует удовлетворить в 2017-2018 гг. до 50% всей потребности фармпредприятий в оборудовании для маркировки. Данное оборудование может быть установлено, как на малосерийное и низкоскоростное производство, так и на высокоскоростные линии, с большим объемом выпускаемых серий.

Участники совещания так же обсудили возможность использования дополнительных производственных ресурсов, исключения возможных сбоев при производстве указанного оборудования.

Освоение АО «Калугаприбор» выпуска линий маркировки лекарственных препаратов позволит создать на заводе более 120 новых рабочих мест и более полно загрузить имеющиеся производственные мощности.

В локализованном оборудовании значительная часть комплектующих элементов и узлов будет российского производства, что позволит примерно на 40% снизить его цену и стоимость владения.

На фото: генеральный директор завода «Калугаприбор» Валерий Печенко(слева) и руководитель проектного офиса ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти.

«Фармацевтический вестник»