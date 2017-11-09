В III квартале прибыль Lundbeck составила 136 млн долл.

В III квартале 2017 г. объем продаж датской фармацевтической компании Lundbeck увеличился на 10% и составил 4,3 млрд датских крон (669 млн долл.) на фоне роста спроса на препараты Brintellix/Trintellix, Northera, Onfi и Rexulti, сообщает FirstWord Pharma.

Прибыль составила 876 млн крон (136 млн долл.) против 320 млн крон (50 млн долл.) годом ранее.

Как отметил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Lundbeck Андерс Гецше, компания продолжает показывать стабильный рост. Однако, предупредил он, появление на рынке первых аналогов препаратов for Sabril и Xenazine негативно скажется на росте в будущем.

Объем продаж препарата Onfi вырос на 19% и составил 767 млн крон (119 млн долл.). Показатель по препарату Northera увеличился на 45% – до 472 млн крон (73 млн долл.). Продажи препарата Brintellix/Trintellix выросли на 43% – до 417 млн крон (65 млн долл.). Объем продаж препарата Rexulti увеличился на 38% – до 337 млн крон (52 млн долл.).

Между тем, объем продаж препарата Sabril вырос на 11% и составил 370 млн крон (58 млн долл.), несмотря на лонч дженерика компании Endo International в августе с.г. Продажи препарата Xenazine упали на 24% – до 272 млн крон (42 млн долл.) из-за появления на рынке дженериков с III квартала 2015 г.

По прогнозу Lundbeck, в 2017 г. объем продаж составит 16,7–17,5 млрд крон (2,6–2,7 млрд долл.), прибыль – 4,1–4,5 млрд крон (638–700 млн долл.).

Андерс Гецше временно возглавил Lundbeck в октябре после того, как бывший руководитель компании Коре Шульц встал у руля израильской Teva в августе 2017 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»