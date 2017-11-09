«Авексима» построит в Подмосковье фармзавод за 4 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Авексима» планирует построить в Подмосковье завод по производству лекарственных препаратов стоимостью около 4 млрд рублей, сообщил изданию «Коммерсантъ» источник в администрации региона. Информацию о планах строительства завода подтвердили и в самой «Авексиме».

Компания исчерпала возможности для расширения мощностей на действующих предприятиях на Урале и в Сибири и планирует создать производство на одной из промплощадок, подведомственных Корпорации развития Московской области (КРМО), пишет «Коммерсантъ». Сейчас ведется подбор конкретного участка. На предприятии планируется выпускать новые препараты.

Ранее сообщалось о строительстве другого фармзавода на территории Подмосковья – ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm) построит в Серпуховском районе завод по производству твердых лекарственных форм стоимостью 2,5 млрд рублей. Создание объекта должно завершиться в I квартале 2019 года.

АО «Авексима» работает на мощностях Ирбитского химико-фармацевтического завода в Свердловской области и «Авексима Сибирь» (прежнее название – Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод) в Кемеровской области. По данным СПАРК, выручка фармкомпании в 2016 году составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 162,3 млн рублей.

Источник: «Коммерсантъ»

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