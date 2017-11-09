В Караганде начат выпуск двух биотехнологических препаратов

В Караганде развивается отрасль фармацевтики. На заводе ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» начат выпуск двух биотехнологических препаратов, это — Ритуксимаб и Семиклотин (МНН Эптаког альфа). Первый является противоопухолевым средством, второе используется для лечения больных гемофилией.

Для журналистов организовали пресс-тур на фармацевтический завод. Представители СМИ смогли убедиться, в каких стерильных условиях производятся лекарства. Цеха предприятия оснащены современным оборудованием мировых марок.

Данные препараты являются инновацией отечественной фарминдустрии. Снижение импортозависимости казахстанского фармацевтического рынка, обеспечение доступности важнейших лекарственных препаратов для населения страны — это приоритетные задачи, — отметил президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Руслан Султанов.

Запуску производства предшествовал длительный этап доклинических и клинических испытаний.

Процесс очень сложный. Мы осуществляем трансфер технологий, доказавших свою эффективность. Нашим стратегическим партнёром является компания «Фармстандарт» — это лидер на российском фармацевтическом рынке, — рассказал исполнительный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Ерикбек Агатанов. — Опытные серии новых препаратов мы запустили в декабре 2015 года. Потом шло изучение стабильности препарата на уровне внутренних и внешних исследований.

В номенклатуру предприятия входят 66 лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний: онкологии, гемофилии, вирусных гепатитов, сахарного диабета и др. Сейчас освоен выпуск двух, в дальнейшем ежегодно планируется наращивать линейку трансфера технологий.

Карагандинцы первыми в республике начали выпускать стерильные препараты во флаконах и картриджах, а также в преднаполненных шприцах.

В строительство и оборудование комплекса было инвестировано более 50 млн долларов США. Производственная мощность завода — 4 млн упаковок в год. По словам руководителя, на эти объёмы предприятие планирует выйти в течение трёх лет.

Продукция Карагандинского фармацевтического комплекса будет распространяться по клиникам страны. Договоры с «СК-Фармация» уже заключены, первые поставки начнутся в январе 2018 года.

Во время пресс-тура предприятию вручили сертификат GMP (Надлежащая производственная практика), выданный Комитетом фармации Министерства здравоохранения РК.

gmpnews