Вадим Якунин привлек в свой стартап инвестора из списка Forbes

Основной владелец «ВСМПО-Ависмы» мультимиллионер из списка Forbes Михаил Шелков приобрел доли ООО «ДНК-Наследие», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Эта компания делает ДНК-тесты для желающих выяснить свое происхождение или установить родство. Ее в феврале 2016 года учредили известные на фармрынке предприниматели – основатель ГК «Протек» Вадим Якунин и совладелец компании «ХимРар» Андрей Иващенко.

Михаил Шелков стал владельцем 30-процентного пакета долей ООО «ДНК-Наследие» 27 октября 2017 года. Судя по данным ЕГРЮЛ, 25% предприятия ему уступил Вадим Якунин и еще 5% – Андрей Иващенко, у них осталось по 30% у каждого. Остальные 10% принадлежат ООО «КСИ Венчурс», владельцами которого являются Николай Савчук и Олег Корзинов.

Генеральный директор ООО «ДНК-Наследие» Константин Перфильев о заключении сделки узнал от корреспондента Vademecum. «Я знаю, что переговоры у инвесторов велись, были достигнуты договоренности, но информации о свершившемся юридическом факте у меня нет», – сказал Перфильев. Он не стал комментировать, с чем было связано решение о включении Шелкова в состав акционеров компании.

В пресс-службе ГК «Протек» не смогли предоставить оперативный комментарий, Иващенко разговаривать с корреспондентом Vademecum не стал. В компании – крупнейшем в мире производителе титана «ВСМПО-Ависма», основным владельцем которой является Михаил Шелков, также отказались от комментариев.

Проект «ДНК-Наследие» был запущен летом 2016 года. Клиентами компании становятся люди, которым необходимо установить отцовство или право наследования. Кроме того, компания делает тесты, позволяющие установить степень родства человека с его далекими предками. Стоимость ДНК-теста составляет от 9,9 тысячи до 25 тысяч рублей. По словам Перфильева, компания планирует расширять ассортимент ДНК-тестов. Выручка ООО «ДНК-Наследие» в 2016 году составила 3,1 млн рублей, чистый убыток – 6,4 млн рублей, следует из данных информационной системы СПАРК.

«ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана. В 2016-м выручка корпорации превысила 89,4 млрд рублей ($1,3 млрд), чистая прибыль – 25,5 млрд рублей ($380 млн). Михаил Шелков и его партнеры стали основными владельцами корпорации в 2014 году.

К интересам Шелкова также относится производство фармсубстанций – ему принадлежит доля в фармкомпании «Бион», которая, по данным RNC Pharma, в 2016 году занимала четвертое место в России по объемам производства активных фармсубстанций в денежном выражении с долей рынка 7%. В июне 2017 года аффилированное с «ВСМПО-Ависмой» ЗАО «Бизнес Альянс Компани» подало ходатайство в ФАС о приобретении пансионата «Тонкий мыс» в Геленджике и детского оздоровительного лагеря «Атлантика» в Севастополе.

В 2017 году Шелков впервые вошел в список 200 богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes. Бизнесмен занял 200-е место с состоянием $500 млн. Вадим Якунин в этом же рейтинге занял 83-е место с состоянием $1,2 млрд.

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