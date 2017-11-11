Минздрав назвал «фантазией» заявление Онищенко о генетическом оружии

Разработка генетического оружия на основе биоматериалов россиян невозможна, «это фантазия», заявил главный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор «Медико-генетического научного центра», член-корреспондент РАН Сергей Куцев. Предположение о том, что биоматериал россиян необходим Пентагону для разработки биологического оружия, ранее высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Это все фантазии, касающиеся возможности разработки каких-то генетических препаратов воздействия, какого-то генетического оружия, – для этого нет никаких биологических оснований… Мы все одинаковые, набор генов у нас одинаков, те или иные варианты встречаются во всех популяциях, и, следовательно, говорить о каком-то этноспецифическом воздействии, конечно же, не приходится», – сказал Куцев на пресс-конференции, прошедшей 10 ноября.

Более того, опасения и слухи вокруг сбора биоматериалов могут нанести ущерб медицине, считает Куцев. «Важно донести, что эти исследования – они должны сохраняться, что они не представляют никакой опасности. Более того, если они будут тем или иным образом прекращены, это может нанести непоправимый урон как научным исследованиям, так и практическому здравоохранению», – объяснил он.

По его словам, данные о геноме наций – это открытая информация, которой обмениваются ученые всего мира и которую может получить любой желающий, зарегистрировавшись на соответствующем сайте. «Существует множество баз данных, и вы можете зайти, зарегистрироваться и посмотреть структуру генома жителей очень разных регионов мира», – отметил Куцев.

О том, что в России собирается биоматериал представителей различных этносов, ранее сообщил Президент России Владимир Путин.

После этого представитель Учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил, что биологический материал россиян необходим для продолжения исследований опорно-двигательного аппарата с целью выявления различных биомаркеров, связанных с травмами.

Однако Онищенко считает иначе – по его мнению, биоматериал россиян нужен Пентагону для создания биологического оружия.

Источник: ИА «Интерфакс»

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