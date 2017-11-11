НАНОЛЕК закроет потребность в инактивированной вакцине от полиомиелита

В последнее время в средствах массовой информации стали появляться тревожные сообщения о том, что в различных регионах нашей страны зафиксирована острая нехватка инактивированной вакцины от полиомиелита. Это обусловлено тем, что в связи с решением ВОЗ о переходе на использование инактивированной вакцины до 2019 года, по всему миру резко возросла потребность в данном препарате. В результате возникшего дефицита, согласно сообщению Минздрава РФ, объем моновакцины зарубежных производителей, поступивший в нашу страну в 2017 году, снизился в 13,6 раз. Однако отечественная фарминдустрия, в лице биофармацевтической компании «Нанолек» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, смогла ответить на текущий вызов, связанный с дефицитом вакцины.

Инактивированная вакцина от полиомиелита Полимилекс® – первая отечественная ИПВ полного цикла. Проект по производству данной вакцины «Нанолек» реализует с 2012 года. В течение пяти лет компанией были проведены клинические исследования безопасности, эффективности и качества вакцины; завершена государственная регистрация препарата. Также на площадке «Нанолек» совместно с французской компанией Санофи Пастер локализовано производство пятикомпонентной комбинированной вакцины, в состав которой входит полиомиелитный компонент.

На сегодняшний момент компанией «Нанолек» было произведено и поставлено 0,4 млн доз моновакцины ИПВ и 1,1 млн доз пятикомпонентной вакцины с полиокомпонентом. Также ведется производство дополнительных 1,1 млн доз моновакцины ИПВ, которые будут поставлены до конца 2017 года. Таким образом потребность в вакцине в 2017 году будет практически полностью удовлетворена.

В.И Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Благодаря тому, что коллеги проявили гражданскую позицию, сконцентрировались, перешли на другой режим и выполнили огромный объем работы в конце прошлого года, мы смогли нынешний год закрыть своей уже вакциной».

Владимир Христенко, президент «Нанолек»:

«Наш завод последний год работает практически в круглосуточном режиме, потому что мы понимаем ответственность, которая на нас лежит. На производство вакцины от полиомиелита сконцентрированы все наши силы и до конца года потребность страны в этой вакцине будет закрыта. В следующем году мы готовы произвести 4 млн доз моно- и комбовакцины, содержащей инактивированный полиомиелитный компонент, тем самым полностью удовлетворив и потребности 2018 года».

Объем вакцины на 2018 год рассчитан исходя из числа новорожденных 1 900 000 и необходимости двукратной вакцинации детей первого года жизни инактивированной полиомиелитной вакциной согласно национальному календарю профилактических прививок.

gmpnews