Десять предприятий вошли в холдинг «Белфармпром»

Десять предприятий подписали в Минздраве Беларуси договоры о вхождении в холдинг по производству фармацевтической продукции «Белфармпром».

На церемонии подписания присутствовали министр здравоохранения Валерий Малашко, генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук, председатель Республиканского комитета профсоюза Роберт Часнойть.

«Из десяти компаний, подписавших сегодня договоры о вступлении в холдинг, только две государственные — Унитехпром БГУ и «Академфарм», остальные восемь — негосударственной формы собственности. Я надеюсь, что те двери, которые мы открыли, и то предприятие, которое создано по указу Президента, будут привлекательными как для производителей фармпродукции, так и для ее потребителей», — сказал Валерий Малашко.

Генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук отметил, что пакетный принцип представления белорусской фармпромышленности на внешних рынках более эффективен, чем представление своей продукции каждым отдельным предприятием. «Одним из мотивационных побуждений к вступлению в холдинг является то, что мы можем представлять интересы предприятий на внешних рынках. Тем самым мы усиливаем экспортный потенциал как конкретного предприятия, так и всей фармотрасли Беларуси», — подчеркнул он.

Государственный холдинг фармпредприятий начал действовать в сентябре 2017 года. Первоначально в него вошли четыре фармацевтические компании: Борисовский завод медпрепаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, «Экзон», «Ферейн». Сегодня его пополнили Унитехпром БГУ и «Академфарм», иностранное унитарное предприятие «Мединтерпласт», ЗАО «Фарматех», ЗАО «Беласептика», ООО «Калина«, белорусско-голландское совместное предприятие ООО «Фармлэнд», ООО «Падис`С», научно-производственное ЗАО «Малкут» и СООО «Нативита».

Взаимодействие внутри холдинга по вопросам совместной деятельности в сфере функционирования фармацевтического рынка помимо представления и защиты интересов предполагает выработку единой политики в области государственных закупок, ценообразования, производства, маркетинга, рекламы фармпродукции, повышение экспортного потенциала, организацию взаимодействия с госорганами, бизнес-союзами и бизнес-ассоциациями, учреждениями науки и образования по вопросам проведения и реализации совместных проектов, в том числе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

belta.by