Сибирские учёные разработали гемостатик для кардиохирургии Десять предприятий вошли в холдинг «Белфармпром» » За 9 месяцев в РФ изъято из обращения 618 серий не отвечающих требованиям ЛС Росздравнадзор опубликовал информацию о результатах государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств за 9 месяцев 2017 года. Согласно опубликованному документу, в результате проведенных Росздравнадзором мероприятий, за 9 месяцев 2017 года всего было изъято из обращения 618 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. За указанный период было проверено 27221 образец лекарственных средств. Среди изъятых недоброкачественных лекарственных средств 63,5% — отечественные препараты (125 торговых наименований 217 серий) и 36,55 — зарубежного производства (47 торговых наименований 125 серий). Структура показателей несоответствия качества лексредств, изъятых из обращения за 9 месяцев: gmpnews