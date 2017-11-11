Сибирские учёные разработали гемостатик для кардиохирургии

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. акад. Е. Н. Мешалкина создали препарат для остановки кровотечений при открытых операциях, в том числе и на сердце.

Ежегодно только на территории Российской Федерации выполняется более 18 миллионов операций. Практически каждая из них сопровождается повышенным риском возникновения диффузных кровотечений, которые приводят к увеличению срока госпитализации в среднем на четыре дня и стоимости лечения примерно на 20 %. Если научиться быстро и эффективно останавливать кровотечения, это позволит снизить время проведения операций, уменьшить риск возникновения осложнений и существенно сократить расходы на терапию. На сегодняшний день методы борьбы с кровотечениями обладают целым рядом недостатков, таких как ожог тканей, инфекционные и иммунные осложнения, и не пригодны для универсального использования.

На базе НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина учёными ИХБФМ СО РАН совместно с коллегами из НИОХ СО РАН создали препарат, который содержит в своем составе антибиотик ванкомицин (являющийся препаратом первой линии в борьбе с инфекционными осложнениями в сердечно-сосудистой хирургии) и известный во всём мире гемостатик —окисленную целлюлозу.

«Разработанное средство быстро и эффективно восстанавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым и биодеградируемым. Оно представлено в двух формах: мелкодисперсного порошка и пасты. Его можно использовать в достаточно большом количестве разнообразных областей хирургии, в том числе и при операциях на сердце, — рассказывает сотрудник Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина кандидат медицинских наук Александра Романовна Таркова. — На сегодняшний день были проведены пилотные доклинические испытания как in vitro, так иin vivo, создан прототип продукта, имеется патент и ведутся переговоры с официальным индустриальным партнёром».

Учёные утверждают, что стоимость конечного продукта будет сопоставима со стоимостью зарубежных аналогов.

«Наука в Сибири»