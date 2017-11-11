Genetic-test опровергла заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова

Российская компания Genetic-test, специализирующаяся на тестировании личных особенностей клиентов на основе анализа отпечатков пальцев, не получала никаких официальных документов от Роскомнадзора по поводу прекращения обработки персональных биологических данных россиян, сообщили Vademecum в компании. В четверг, 9 ноября, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил прессе, что усилиями его ведомства работа Genetic-test в этом направлении была «прекращена». Тема сбора биологических данных о гражданах России стала чрезвычайно популярна у чиновников и депутатов после того, как 30 октября Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобную информацию собирают «некие организации» с неизвестными целями.

«Есть такая компания Genetic-test, которая имела представительство на территории РФ. К нам в свое время обратились граждане, чьи биологические данные обрабатывались представительствами этой компании. Роскомнадзором была проведена большая работа, представительства локализовали свои данные в Дальневосточном округе. Но практически деятельность всех их была прекращена, и обработка персональных данных прекратилась», – цитирует Жарова агентство «Интерфакс».

«Никаких официальных документов и обращений от Роскомнадзора мы не получали. Кроме того, наша компания не занимается обработкой биологических материалов граждан. По факту ничего из его [Жарова. – Vademecum] реплик [в отношении компании Genetic-test. – Vademecum] не имеет отношения к действительности», – заявила собеседница Vademecum.

По ее словам, «Genetic-test» – это российская компания, и она никаким образом не передает данные россиян за рубеж. «Мы продаем франшизу, и у нас есть люди из других стран, которые купили ее. Но никаких данных мы им не передаем», – отметили в пресс-службе компании.

В Роскомнадзоре не смогли оперативно предоставить комментарий по этому поводу.

Повышенный интерес к теме сбора биоматериалов и передаче за рубеж биологических данных после выступления Владимира Путина проявили многие чиновники и депутаты.

Например, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что деятельность компании «Инвитро» должны контролировать спецслужбы, так как она имеет возможность передавать за рубеж данные исследований биологического материала россиян. В ответ на эти заявления основатель «Инвитро» Александр Островский сообщил, что пригрозил Онищенко иском о защите деловой репутации.

7 ноября за внедрение государственного регулирования отрасли лабораторных исследований, специализирующихся на работе с биоматериалами, высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новосибирская компания Genetic-test начала свою деятельность в 2011 году. Компания занимается дерматоглификой – определением особенностей и склонностей конкретного человека на основе анализа отпечатков пальцев. Помимо этого, сайт компании предлагает также психологическое тестирование и ДНК-тестирование, но ссылка на ДНК-тесты неактивна. По данным СПАРК, выручка юрлица Genetic-test – ООО «Дилер-Групп» – составила в 2016 году 22,7 млн рублей, прибыль – 3,2 млн. Основатель и единственный владелец – Антон Андреев.

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