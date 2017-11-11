Ограничения по подаче заявлений на определение взаимозаменяемости лекарств могут быть сняты

Депутат Госдумы Федот Тумусов внес 9 ноября в Госдуму законопроект, который предусматривает изменения в Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Депутат предлагает снять ограничение по подаче заявления на определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Законопроект открывает возможность определения взаимозаменяемости лекарств, регистрируемых после 31 декабря 2017 года.

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов проводится комиссией экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы лекарственных средств до 31 декабря 2017 года, что исключает возможность определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, зарегистрированных после этого срока.

Требованиями этого закона допускается определение взаимозаменяемости лекарств на основании заявления держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата. Однако частью 2, статьи 3 данного закона исключается возможность подачи такого заявления после 31 декабря 2016 года.

«В результате имеющиеся положения закона серьезно ограничивают круг препаратов, рассматриваемых в качестве взаимозаменяемых, что отрицательным образом сказывается на конкуренции на фармацевтическом рынке и ценообразовании лекарственной продукции», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Фармацевтический вестник»