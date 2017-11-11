Комплекс по контролю за качеством лекарств планируется открыть в Ярославской области в I квартале 2018 г.

В Ярославcкой области создается крупнейшая в стране лаборатория по контролю за качеством лекарственных препаратов. На ее базе планируется организовать информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения лекарств. Ход строительства Центра обсуждался 9 ноября на встрече губернатора Дмитрия Миронова и руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, который прибыл в Ярославскую область с рабочим визитом. На встрече присутствовал член Совета Федерации ФС РФ-представитель от Правительства Ярославской области Игорь Каграманян.

Сейчас готовность объекта в пределах 70%, сдача запланирована на I квартал 2018 года, сообщили в пресс-службе областной администрации. Сметная стоимость строительства – более 870 млн рублей. В комплекс, площадь которого составит 70 тысяч квадратных метров, войдут лаборатории по контролю за химическими и иммунобиологическими препаратами. Кроме того, возможно создание блока для производства стандартных образцов.

– Отлично, что в Ярославской области активно развивается фармкластер и есть школа подготовки кадров высшего и среднего специального звена, – сказал Михаил Мурашко. – Мы хотели бы посмотреть возможность использования Ярославского региона как пилотного и организовать здесь всероссийское совещание по маркировке лекарственных препаратов. Это важно, потому что в следующем году планируется подключить к этому процессу все регионы страны.

Фото: yarregion.ru

«Фармацевтический вестник»