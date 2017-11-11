Росстат: в октябре лекарства подешевели на 0,3% Комплекс по контролю за качеством лекарств планируется открыть в Ярославской области в I квартале 2018 г. » Аптечная сеть «Апрель» исключена из состава РААС за невыполнение обязательств перед ассоциацией Решением общего собрания Российской ассоциации аптечных сетей, которое состоялось 23 октября, АС «Апрель» исключена из состава РААС за невыполнение обязательств перед ассоциацией. При этом 23 октября в РААС приняты ГК «Эркафарм» и аптечная сеть «Фармленд», на этапе оформления находится аптечная сеть «Флория». Стоит отметить, что на общем собрании Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок. В состав Координационного совета ассоциации вошла генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. «В настоящий момент в составе РААС более 18 тыс. аптечных организаций», — отметила Нелли Игнатьева. «Фармацевтический вестник»