Росстат: в октябре лекарства подешевели на 0,3%

В октябре 2017 г. индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года – 101,9% (в октябре 2016г. – 100,4%, с начала года – 104,5%). Такая информация приводится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в октябре 2017 г. составил 99,7%, с начала года – 97,1% (в октябре 2016г. – 101,9%, с начала года – 103,8%).

На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось снижение цен. Валидол подешевел на 4,3%, сульфацетамид, метамизол натрия (анальгин отечественный), корвалол – на 1,1-1,9%. Вместе с тем цены на алмагель и троксерутин увеличились на 1,1%, вату отечественную – на 1,0%.

«Фармацевтический вестник»