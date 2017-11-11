Boehringer Ingelheim и MiNA будут разрабатывать препараты для лечения болезней печени

Компания Boehringer Ingelheim заключила второе соглашение, нацеленное на разработку препаратов на основе РНК для лечения болезней печени, сообщает PharmaTimes.

Немецкий фармпроизводитель объединяет усилия с британской компанией MiNA Therapeutics для разработки новых препаратов для лечения фиброзирующих болезней печени, таких как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), на основе технологической платформы короткой активирующей РНК (каРНК) компании MiNA.

НАСГ является основной причиной развития фиброза и цирроза печени. В этой медицинской области существует множество неудовлетворенных потребностей в лечении. Заболевание особенно широко распространено среди пациентов с ожирением и диабетом, и в настоящее время не существует препаратов для его лечения.

каРНК способны активировать транскрипцию определенных генов, приводящую к повышающей регуляции белков с терапевтическим потенциалом.

Целью Boehringer Ingelheim и MiNA является определение мишеней для восстановления метаболических возможностей гепатоцитов и предотвращения формирования фиброзных тканей у пациентов с НАСГ.

Это позволит Boehringer Ingelheim оперативно исследовать, классифицировать и разрабатывать новые молекулы, а также, вероятно, создавать возможности их комбинации с другими препаратами для лечения НАСГ, находящимися в разработке.

По условиям соглашения, MiNA получит предоплату и обязательное финансирование исследовательских программ, а также потенциальные платежи по этапам выполнения НИР и регистрации в общем объеме до 307 млн евро.

MiNA также имеет право на получение двухзначных роялти с продаж отдельных продуктов, которые будут созданы в результате этого партнерства.

Данная сделка заключена всего через несколько дней после того, как Boehringer Ingelheim подписала соглашение с американской компанией Dicerna Pharmaceuticals о разработке новых препаратов с использованием механизма РНК-интерференции с начальной ориентацией на лечение НАСГ.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»