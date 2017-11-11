Инспектирование фармпроизводителей по правилам GMP может провести любой из инспекторатов государств-членов ЕАЭС

В настоящее время полностью проработан вопрос о проведении инспектирования по правилам GMP Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на VII международном форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia» в Санкт-Петербурге 8 ноября.

«Любой производитель в случае готовности пройти плановое инспектирование может направить заявку в любой из инспекторатов государств-членов союза вне зависимости от своего территориального расположения», – сказал Валерий Корешков.

Ранее представители инспекторатов Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили о готовности начать процесс инспектирования уже с 1 сентября 2017 года.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»