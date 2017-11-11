Закон о всеобщей маркировке принят Госдумой в первом чтении

Сегодня, 10 ноября, Госдума рассмотрела в первом чтении поправки в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», которые делают обязательной маркировку всех лекарственных средств, обращающихся на рынке, с 1 января 2019 г. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении немного затянулось. Первоначально оно было запланировано на 27 октября, потом – на 8 ноября.

«Как правило, внесенный проект принимается в первом чтении, тем самым мы принимаем концепцию», – ранее рассказывал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Он добавил, что ко второму чтению в Госдуме профильный комитет проведет круглый стол, где в том числе будут рассматриваться детали проекта, которые будут внесены во втором чтении. Поправки ко второму чтению будут приниматься до 9 декабря 2017 г.

Документом предусматривается утверждение Правительством РФ:

— характеристик контрольного (идентификационного) знака, порядка его нанесения, а также требований к структуре и формату информации, которую содержат контрольные (идентификационные) знаки;

— порядка создания, развития, ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации системы мониторинга движения ЛП, ее оператора, порядок взаимодействия с иными государственными информационными системами;

— порядка внесения информации о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга движения ЛП и состава вносимой информации.

Законопроект также устанавливает административную ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарств.

Помимо этого описаны полномочия правительства по установлению особенностей внедрения системы мониторинга движения лекарств в отношении препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, а также лекарств, закупаемых по программе семи высокозатратных нозологий.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»