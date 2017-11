РЗН: На текущий момент основной круг вопросов маркировки ЛП раскрыт Закон о всеобщей маркировке принят Госдумой в первом чтении » НПО Петровакс Фарм обеспечит 100% потребности государства в пневмококковой вакцине В 2017 году для НКПП РФ компания НПО Петровакс Фарм поставила в регионы более 4,3 млн. доз пневмококковой вакцины Превенар®13. Вакцина производится в России компанией НПО Петровакс Фарм по полному циклу производства готовой лекарственной формы в рамках сотрудничества с компанией Pfizer. Инновационная 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина Превенар®13 охватывает максимальное среди конъюгированных вакцин количество актуальных для нашей страны серотипов. Производственные мощности НПО Петровакс Фарм позволяют покрыть 100% потребности государства в пневмококковой вакцине в рамках действующей национальной программы вакцинопрофилактики и оперативно реагировать на дополнительные потребности, в том числе на ежеквартальной основе. Ежегодно НПО Петровакс Фарм может производить до 20 млн. доз пневмококковой вакцины. Суммарный объем поставок за четыре года составил 15 млн. доз. Актуальность проблемы подтверждается данными Росстата, по которым в 2016 году от всех пневмоний скончалось 31201 человек. Ежегодный экономический ущерб оценивается примерно в 15 млрд. рублей. В результате вакцинации младенческая смертность от пневмоний по сравнению с довакцинальным периодом снизилась на 41%, а предотвращенные затраты на лечение пневмококковых инфекций в течение 10 лет после начала массовой вакцинации детей до 1 года 13-валентной пневмококковой вакциной в РФ составят 58,5 млрд. рублей. Стоить отметить, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинация рекомендуется как наиболее эффективный способ предотвращения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных пневмококковой инфекцией. В России вакцинация от пневмококковой инфекции с 2014 года включена в Национальный календарь прививок РФ (НКПП РФ), и все дети первых двух лет жизни получают прививку бесплатно. Справка «ФВ». ООО «НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Среди основных направлений деятельности предприятия – разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции. Современный фармацевтический комплекс компании расположен в Московской области, имеет сертификаты соответствия российским и международным стандартам GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн. доз иммунобиологических препаратов. Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос». Компания осуществляет экспорт препаратов в 11 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Updated May 2014. Проверено 21.10.2014 World Health Organization (WHO). 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position Paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42):373-384. World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Pneumococcal vaccines. April 2003. Wkly Epidemiol Rec. 2003;78(14):97-120 Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: clinical features. Page last updated: June 6, 2013. Резолюция заседания общественного Координационного совета по пневмококковой инфекции и вакцинации в России. Педиатрическая фармакология 2013/№6/с.90-100 Брико Н.И. Бремя пневмококковых инфекций и направления совершенствования эпидемического надзора в России. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы № 6/2013/c.55-59 Федеральная Служба Государственной Статистики. А.В. Рудакова, А.А. Баранов, Ю.В. Лобзин. Фармакоэкономические аспекты вакцинации детей 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной в Российской Федерации. Вопросы современной педиатрии 2014/№1/с.34-41 Г.Л.Игнатова, О.В.Родионова. Клиническая эффективность вакцинации конъюгированной пневмококковой вакциной пациентов с хронической бронхолегочной патологией в Городском пульмонологическом центре Челябинска. Пульмонология, N6, 2013. С.38-42. Росстат, «Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации в 2016 году» Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации. Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями. Методические указания МУ 3.1.2.3047-13. World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Rotavirus and Pneumococcal vaccines. Wkly Epidemiol Rec. 2012 «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года» . Утверждена Правительством РФ 25.09.2017 №2045-р «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года» . Утверждена Правительством РФ 25.09.2017 №2045-р World Health Organization (WHO). 10 facts on immunization. April 2012. Источник публикации: ООО «НПО Петровакс Фарм» «Фармацевтический вестник»