РЗН: На текущий момент основной круг вопросов маркировки ЛП раскрыт

Росздравнадзор завершил цикл вебинаров о маркировке. Все проведенные вебинары сохранены в открытом доступе.

Со дня на день в Госдуме должны рассмотреть поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», касающиеся обязательной маркировки лекарственных средств, которые утверждают характеристики контрольных знаков(КИЗ), порядок их нанесения и внесения в систему данных, требования к структуре и формату информации КИЗ. Планируется, что с 1 января 2019 года все лекарственные препараты, зарегистрированные на рынке РФ, уже будут промаркированы специальным двумерным штрих-кодом.

В рамках комплексного информирования фармсообщества о проекте ИС «Маркировка» в 2017 году Росздравнадзор совместно с ФНС и участниками эксперимента запланировали проведение восьми ряд вебинаров на базе онлайн-журнала для фармацевтов «Катрен-Стиль». Всего за год было организовано 10 вебинаров, посвященных различным вопросам маркировки, на которые было зарегистрировано около 10 тыс. пользователей. Несмотря на окончание запланированной программы, Росздравнадзор при необходимости готов возобновить информирование профессионального сообщества с помощью вебинаров на сайте «Катрен-Стиль».

Наиболее популярным у пользователей стал вебинар «Маркировка лекарств: как это будет на практике? Основные требования» – в общей сложности (онлайн, по подписке и на YouTube) этот вебинар посмотрели более 4 000 человек.

Записи всех проведенных вебинаров доступны на сайте онлайн-журнала для фармацевтов «Катрен-Стиль» и по ссылкам:

«Фармацевтический вестник»