«Новосибирская аптечная сеть» сформировала подразделение дискаунтеров РЗН: На текущий момент основной круг вопросов маркировки ЛП раскрыт » В Южной Корее одобрен биосимиляр препарата Herceptin Южнокорейский регулятор одобрил препарат Samfenet производства местной компании Samsung Bioepis, сообщает The Korea Herald. Samfenet является биосимиляром препарата Herceptin компании Roche. Он одобрен для лечения метастатического рака молочной железы, рака молочной железы на ранней стадии и метастатического рака желудка. В 2016 г. глобальный объем продаж Herceptin составил около 6,8 млрд долл. Ранее регуляторный орган Южной Кореи одобрил разработанные Samsung Bioepis биосимиляры препаратов Enbrel, Remicade и Humira. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»