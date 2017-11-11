«Новосибирская аптечная сеть» сформировала подразделение дискаунтеров

В феврале 2018 г. МП «Новосибирская аптечная сеть» («НАС») планирует открыть «Филиал социальных цен» в Советском районе Новосибирска, в остальных районах такие аптеки уже действуют. С их помощью жители города смогли сэкономить 54 млн рублей, рассказал директор предприятия Владимир Машанов.

Первая аптека в формате дискаунтера начала работать в сети в конце 2015 г., сейчас таких филиалов десять. Цены в них, по утверждению руководства, в среднем на 20% ниже, чем в других аптеках «НАС». Оборот первых «Филиалов социальных цен» был в 2-3 раза выше, чем в других точках сети. В подразделениях, запущенных в 2017 г, показатели скромнее с учетом общего падения посещаемости: оборот после перепрофилирования вырос в полтора раза.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»