Миллиардер Лен Блаватник может купить крупную долю вTeva

Миллиардер-бизнесмен Лен Блаватник может купить значительную долю в израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries, сообщает Reuters со ссылкой на израильские финансовые издания Globes и The Marker.

Представители принадлежащей Лену Блаватнику американской промышленной группы с Access Industries и Teva от комментариев отказались.

По информации The Marker, миллиардер не исключает приобретения акций Teva на сумму до 3 млрд долл. Рыночная капитализация израильской компании составляет 12,3 млрд долл.

Инвестор может купить акции Teva на открытом рынке, что поможет израильской компании погасить часть 35-миллиардного долга, или же у ирландской Allergan, владеющей 10% акций Teva и объявившей о намерении их продать.

Allergan получила долю в Teva в рамках сделки по приобретению израильской компанией ее дженерикового бизнеса за 40,5 млрд долл.

Access Industries инвестирует в недвижимость, химическую промышленность, технологии и др. Среди наиболее прибыльных бизнесов в инвестиционном портфеле Access Industries концерн Warner Music.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»