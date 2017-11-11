Украина должна перенимать европейский опыт формирования цен на инновационные лекарства

Украина должна перенимать европейский опыт формирования цен на дорогостоящие инновационные лекарственные средства, применяя механизмы переговорных процедур и долгосрочных контрактов, считает сопредседатель комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине, партнер юридической компании Marchenko Danevych Борис Даневич. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По мнению Б. Даневича, одним из следствий медицинской реформы станет постепенное увеличение на фармрынке доли рецептурных препаратов, главным образом в результате развития проектов по реимбурсации (возмещению стоимости) лекарственных средств.

Кроме того, он отметил, что медреформа должна повлиять на расширение практики надлежащей (соответствующей протоколам лечения) терапии, что в свою очередь, будет способствовать развитию отечественного фармпроизводства и стимулировать импорт входящих в проекты реимбурсации препаратов.

Б. Даневич прогнозирует, что медреформа будет стимулировать развитие проекта реимбурсации – госпрограммы «Доступные лекарства», и проекта реимбурсации инсулинов, а также может актуализировать вопрос реимбурсации препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний.

В целом, по его мнению, медицинская реформа должна привести к снижению цен на лекарственные средства.

«Фармацевтический вестник»