Интермаркет или супернет?

Может, долго обслуживали или фармацевт нагрубил. Иначе чем можно объяснить одновременный наезд на аптечный рынок с двух фронтов. С двух флангов на аптечный рынок готовы вторгнуться супермаркеты и интернет-торговля лекарствами.

Между селедкой и пельменями

Как это часто бывает у нас в последнее время, застрельщиком инноваций стала ФАС, предложившая разрешить продажу лекарств в супермаркетах. Очень важное нововведение — ведь до сих пор открыть аптечный киоск в прикассовой зоне супермаркета никому в голову не приходило. А теперь, с подачи ФАС, прямо у полок с продуктами между селедкой и пельменями можно будет закинуть в корзинку каких-нибудь лекарств. Вот только каких? Это решает Минздрав, выполняя поручение первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Так и представляю себе картину заседания комиссии Минздрава, определяющую, каким из более чем 1,5 тыс. безрецептурных брендов можно расположиться на прилавке супермаркета. Звучат доклады, обсуждается изученный в многочисленных загранкомандировках зарубежный опыт. И все под лозунгом «Рост конкуренции — снижение цен!».

Впрочем, судя по подготовленному перечню, гора родила мышь. Список состоит из семи групп препаратов, большая часть которых должна помочь покупателям супермаркетов избавиться от симптомов простудных заболеваний горла (антисептики) и носа (морская вода). Кроме того, в список вошли противовирусные (для местного применения) и антигистаминные (для наружного применения) препараты. Не была забыта и таблица Менделеева: в списке препараты железа и активированный уголь. Вот только все эксперты почему-то скромно умалчивают о том, что за рубежом лекарства в супермаркетах продаются только вследствие того, что в вечернее время аптеки закрыты, а вовсе не для ценового давления на продавцов.

Да и как уход из аптек части покупателей лекарственных препаратов, разрешенных к продаже в супермаркетах (пусть они и составляют менее 3% рынка), поможет снизить на них цены? Ведь при падении выручки и неизменных расходах на аренду и зарплату в аптеках неминуемо должны будут поднять цены на другие ЛС, чтобы сохранить бизнес прибыльным. И вполне естественно, что диаметрально разошлись мнения о подобном нововведении у представителей аптек, у которых часть бизнеса отнимают, и супермаркетов, которые могут получить дополнительную выручку. Вот только при чем здесь те самые пациенты, о здоровье которых пекутся авторы законопроекта?

Инвалидный подход

Безусловно, прогресс не остановить. В мегаполисах девиз «Время — деньги» заставляет людей все больше пользоваться дистанционной торговлей. Так выходит проще, экономится время на поездки, да и зачастую выходит дешевле. Вот и фармацевтический рынок не стал исключением. Даешь лекарства через интернет! Параллельно с супермаркетами открыт второй фронт и со стороны виртуальной реальности. Ну не может в эпоху блокчейнов, биткоинов и телемедицины торговля лекарствами осуществляться только таким устаревшим способом, как поход в аптеку, общение с фармацевтом. Прочь оковы реальности! Но Минздрав и тут отстоял свою позицию: да, можно, но только безрецептурными препаратами. И вот уже правительство одобрило подготовленный Минздравом законопроект, разрешающий интернет-торговлю лекарствами, которые не требуют рецептурного отпуска. Но и у этой идеи есть противники-традиционалисты. Одни беспокоятся за сохранность препаратов в ходе доставки при несоблюдении холодовой цепи. Хотя сколько безрецептурных препаратов требуют хранения при низкой температуре? Другие беспокоятся из-за того, что возникают трудности с контролем и начинают пугать контрафактом. Ведь сладость контролирующих функций под угрозой — как не быть против.

А кто же поддерживает интернет-торговлю лекарственными препаратами? Чем они аргументируют пользу нововведений? В ход идет самый благой лозунг: увеличение доступности лекарств. В качестве примера, как правило, приводятся люди с ограниченными возможностями, инвалиды, прикованные к кровати. Как они страдали, не имея возможности отоварить свои рецепты. Кстати, эти рецепты пока можно получить, только осуществив поход в поликлинику и пройдя несколько кабинетов, а там очереди намного страшнее аптечных — но сейчас не об этом. Теперь безрецептурные препараты — а ведь это основа терапии тяжелых, инвалидизирующих заболеваний — инвалиды смогут заказать через интернет. Это намного облегчит тот пакетик с рецептурными лекарствами, который они по старинке должны приобрести, лично посетив аптеку с рецептом в руках. Так что как ни крути — сначала выйти в интернет, потом зайти в супермаркет, или наоборот, начать с супермаркета, а потом докупить все в интернете с доставкой на дом — аптеку из маршрута пока никак исключить не получается. А может, это и к лучшему?

Артур Мирзоян

«Фармацевтический вестник»