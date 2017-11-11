В октябре розничная сеть «Магнит» открыла в Краснодарском крае 6 новых аптек

Новые магазины формата «Магнит Аптека» открылись в Краснодаре, Армавире, Курганинске, Гулькевичи и станице Михайловской. Аптеки площадью от 20 до 80 кв. м. работают на территории действующих магазинов «у дома» и гипермаркетов.

Ассортимент в среднем насчитывает более 3 500 позиций. Помимо фармацевтической продукции представлены товары из сегмента лечебной косметики, товары для всей семьи, красоты, личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонная продукция (репелленты, противопростудные препараты и другие).

Розничная сеть «Магнит» продолжает тестировать новый формат. Первые 4 аптеки появились в Краснодаре в июле, до конца года планируется открыть 50 новых торговых точек.

В компании не уточнили «ФВ» планируется ли открытие аптек в других регионах.

«Фармацевтический вестник»