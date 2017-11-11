В Калмыкии фармкомпанию подозревают в незаконном предпринимательстве

В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые поставляли лекарственные препараты в медицинские организации, не имея лицензии на оптовую фармацевтическую деятельность. Как сообщили в МВД республики, разрешение на розничную фармдеятельность у предпринимателей было. Теперь им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).

Сумма, на которую были заключены договоры на поставку лекарственных средств, превысила 13 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Добавим, что ранее аналогичные факты были вскрыты в Астраханской области. Кировский суд Астрахани рассмотрел уголовное дело в отношении ИП Юлии Выборновой, которая поставила в ЛПУ лекарственные препараты на сумму 12,7 млн. руб. без оптовой лицензии. Прокурор просил для подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с назначением штрафа в размере 40000 руб. Однако апелляционный суд согласился с первой инстанцией и посчитал, что штрафа в 250 тыс. руб. будет достаточно. В удовлетворении кассационной жалобы было отказано.

Также с марта этого года в том же суде находится идентичное уголовное дело в отношении супругов Костиных – учредителей ООО «Биофарм». Главу семейства обвиняют в незаконном предпринимательстве, а его супругу – вдобавок в «организации совершения преступления». 25 октября производство по делу приостановлено в связи с серьезным заболеванием обвиняемого.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»