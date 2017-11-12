«Отисифарм» и «Ригла» встали на защиту упаковки

Еще в мае 2016 г. компании «Отисифарм» и Ригла» подали в Роспатент возражение против патента РФ № 2500008 на изобретение «Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов», которое очень похоже на обычную картонную вторичную упаковку лекарств. Заявители настаивали, что изобретение не отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень». В конце октября 2017 г. суд по интеллектуальным правам признал правоту фармкомпаний.

История, которая на первый взгляд выглядит шуткой, не один год отнимала время юристов не только «Отисифарм» и «Риглы», но и других аптек. Изобретатель Александр Максимов в августе 2012 г. получил патент на «Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов». Речь идет о специальном устройстве, которое удерживает метку (например, цифру) на циферблате в одной плоскости со стрелками часов, по мнению Максимова, так улучшается восприятие. Однако, сравнив свое ноу-хау и с картонной упаковкой лекарств, изобретатель увидел, что они идентичны. А раз так, то компания, применяющая изобретение, должна заплатить правообладателю за его использование.

Обнаружив это, изобретатель открыл широкое поле для деятельности. Платежи можно было требовать с большого количества производителей, а также с аптек, которые продают лекарства конечному потребителю. Он стал писать письма с требованием заплатить за использование его изобретения. Но этим не ограничился. В некоторых случаях он подал заявления в полицию с требованием привлечь фармкомпании к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.12. «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса об административных нарушениях. Статья предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.

Часто суды соглашались с заявителем и видели факт административного нарушения. Чтобы доказать свою позицию фармкомпаниям приходилось обжаловать такие решения в вышестоящих инстанциях. Для искоренения такой практики необходимо было опротестовать сам патент, что и сделали «Отисифарм» и «Ригла». Роспатент с ними согласился и 1 марта 2017 г. признал патент № 2500008 недействительным.

По мнению Роспатента, оспариваемый патент на «держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов» — не единственный в своем роде, есть похожее изобретение. Однако ноу-хау Александра Максимова от него отличается. В части отличий его изобретение описывает другое устройство с боковыми стенками, дном и крышкой, то есть коробку, на которое тоже есть патент. То есть, по сути, в устройстве Максимова совмещены части из двух разных патентов. В итоге признано, что патент изобретателя не отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Тогда Александр Максимов подал заявление в суд по интеллектуальным правам о признании решения недействительным. Однако судебная коллегия согласилась с выводом Роспатента и 26 октября 2017 г. отказала в удовлетворении заявления Максимова. У него есть два месяца на обжалование решения, если этого не произойдет, то в эпопее с упаковкой можно будет поставить точку.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»