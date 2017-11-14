Невнимательность маркировщицы стоила аптеке 50 тыс. рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил исковые требования территориального органа Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Аптечный дом». По итогам проверки на предприятии был установлен факт осуществления фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных требований.

Основанием для проверки послужила жалоба покупателя, который приобрел в аптеке в Махачкале три упаковки «Метотрексат-Эбеве» на сумму 2913 руб. – то есть по цене 971 руб. за упаковку, при этом предельно допустимая стоимость данного лекарственного препарата составляет 226,64 руб. По словам представителя ответчика, техническая ошибка произошла по невнимательности маркировщицы, которая ошибочно наклеила ценники с такого же препарата, но с большей дозировкой. После того, как покупатель вернулся в «Аптечный дом» и предъявил претензию, предприятие признало свою вину, исправило ошибку и возвратило пациенту переплаченные деньги в добровольном порядке.

Тем не менее суд счел возможным оштрафовать аптеку на 50 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»