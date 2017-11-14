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Растет доля ввозимых незарегистрированных препаратов

Сиротские нелегалы

Минздрав не готов финансировать незарегистрированные орфанные препараты. По итогам 2017 г. их объем может составить 1 млрд руб. В свою очередь некоторые региональные чиновники решают вопрос финансирования таких препаратов средствами из Перечня-24 и попадают на «нецелевое использование средств» с приходом Счетной палаты. По оценкам экспертов, доля незарегистрированных орфанных препаратов будет прирастать в денежном выражении, а государству необходимо определяться со своей позицией — разрешать и контролировать закупки или оставлять брешь для коррупции.

«Фармацевтический вестник»

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Ноябрь 13, 2017 | Просмотров: 68