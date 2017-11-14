Депутат: ограничение в 3 года для отмены госрегистрации препарата не обосновано Техподдержкой маркировки лекарств займется компания, созданная при участии «Ростеха» и холдинга Алишера Усманова » Растет доля ввозимых незарегистрированных препаратов Сиротские нелегалы Минздрав не готов финансировать незарегистрированные орфанные препараты. По итогам 2017 г. их объем может составить 1 млрд руб. В свою очередь некоторые региональные чиновники решают вопрос финансирования таких препаратов средствами из Перечня-24 и попадают на «нецелевое использование средств» с приходом Счетной палаты. По оценкам экспертов, доля незарегистрированных орфанных препаратов будет прирастать в денежном выражении, а государству необходимо определяться со своей позицией — разрешать и контролировать закупки или оставлять брешь для коррупции. «Фармацевтический вестник»