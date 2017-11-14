Johnson & Johnson и Zymeworks заключили соглашение по разработке биспецифичных антител

Компания Janssen Biotech (подразделение Johnson & Johnson) заключила лицензионное соглашение с канадской Zymeworks по разработке биспецифичных антител к неназванным терапевтическим мишеням, сообщает FirstWord Pharma. Общая сумма соглашения может составить более 1,4 млрд долл.

По условиям соглашения, которые включают единовременный платеж в размере 50 млн долл., Janssen получит лицензию на использование технологических платформ канадской компании Azymetric и EFECT. Лицензия предусматривает выплату роялти.

Кроме того, Zymeworks получит до 282 млн долл. на R&D, до 1,12 млрд долл. в виде поэтапных платежей и дифференцированные роялти с потенциальных продаж.

Также Janssen получает право на самостоятельную разработку двух дополнительных проектов в области биспецифичных антител при условии дополнительных платежей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»