Десять предприятий вошли в холдинг «Белфармпром»

Десять предприятий подписали сегодня в Минздраве договоры о вхождении в холдинг по производству фармацевтической продукции «Белфармпром», передает агентство БЕЛТА. На церемонии подписания присутствовали министр здравоохранения Валерий Малашко, генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук, председатель Республиканского комитета профсоюза Роберт Часнойть. Министр здравоохранения выразил надежду, что созданное предприятие будет привлекательным как для производителей фармпродукции, так и для ее потребителей.

Из десяти компаний, подписавших сегодня договоры о вступлении в холдинг, только две государственные — Унитехпром БГУ и «Академфарм», остальные восемь — негосударственной формы собственности.

Генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук отметил, что пакетный принцип представления белорусской фармпромышленности на внешних рынках более эффективен, чем представление своей продукции каждым отдельным предприятием. Государственный холдинг фармпредприятий начал действовать в сентябре 2017 года. Первоначально в него вошли четыре фармацевтические компании: Борисовский завод медпрепаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, «Экзон», «Ферейн». Сегодня его пополнили Унитехпром БГУ и «Академфарм», иностранное унитарное предприятие «Мединтерпласт», ЗАО «Фарматех», ЗАО «Беласептика», ООО «Калина», белорусско-голландское совместное предприятие ООО «Фармлэнд», ООО «Падис`С», научно-производственное ЗАО «Малкут» и СООО «Нативита».

«Фармацевтический вестник»