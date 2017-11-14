Pfizer продал свою долю в совместном предприятии с китайской Hisun Pharmaceuticals

Американская фармацевтическая компания Pfizer продала 49% принадлежащих ей акций в совместном предприятии (СП) с китайской Hisun Pharmaceuticals, сообщает Bloomberg.

Компании заключили соглашение о совместном предприятии на общую сумму 295 млн долл. в 2011 г. СП предназначено для разработки, производства и продажи фармпродукции в Китае и других регионах.

Представитель Pfizer Стив Данехи не уточнил сумму сделки.

По его словам, компания продолжит сотрудничество с китайскими властями и другими заинтересованными сторонами в области расширения доступа населения к высококачественным лекарственным препаратам.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»