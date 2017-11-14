Росздравнадзор изымает из продажи серию препарата «Лимановит Е», подлинность которого вызвала сомнение

Росздравнадзор на основании сведений, предоставленных БУЗ Удмуртской Республики «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» информирует о выявлении лекарственного препарата «Лимановит Е, раствор для приема внутрь [спиртовой] 100 мл, флаконы темного стекла (1), пачки картонные» серии 050517 с указанием на упаковках производителя ООО «Гиппократ», Россия, подлинность которого вызвала сомнение.

Федеральная служба приостанавливает реализацию вышеуказанной серии лекарственного препарата на территории РФ и предлагает субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям провести проверку наличия указанной серии.

Стоит отметить, что в начале июля 2017 г. Росздравнадзор уже направлял участникам фармрынка письмо, в котором информировал о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Лимановит Е, раствор для приема внутрь [спиртовой] 100 мл, флаконы темного стекла (1), пачки картонные» серии 100616, на картонной пачке которого указан производитель ООО «Гиппократ», Россия. Такое решение принималось на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Казанский филиал).

«Фармацевтический вестник»