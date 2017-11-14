Билл Гейтс пожертвует $100 млн на борьбу с болезнью Альцгеймера

Основатель Microsoft Билл Гейтс вложит $50 млн личных средств в Фонд изучения деменции, и еще $50 млн — в стартапы по исследованию болезни Альцгеймера, рассказал он в интервью Reuters.

Несмотря на активные научные исследования, пока не изобретено лекарство, которое могло бы замедлить развитие болезни Альцгеймера. Имеющиеся препараты лишь облегчают некоторые симптомы. Билл Гейтс говорит, что он «оптимистичен»: по его мнению, лекарство в конце концов будет найдено, пусть на это уйдет больше десятилетия.

Все больше людей страдают от болезни Альцгеймера и других видов деменции, поскольку в мире увеличивается средняя продолжительность жизни, поэтому эмоциональные и финансовые потери от заболевания растут, сказал Гейтс.

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции, которой страдают почти 50 млн человек по всему миру. Ожидается, что к 2050 году число заболевших может достигнуть 131 млн человек, подсчитала некоммерческая организация Alzheimer’s Disease International.

Фонд изучения деменции (Dementia Discovery Fund) создан в 2015 году. Он объединяет фармпроизводителей GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Eli Lilly, Biogen Idec и британское правительство. Они уже инвестировали в девять стартапов, которые исследуют возможности остановить или изменить биологические процессы, ведущие к деменции.

В борьбу с деменцией Гейтс вложит личные средства, а не средства фонда Билла и Мелинды Гейтс, основанного в 2000 году для борьбы с бедностью и заболеваниями во всем мире. Этот фонд выделяет, например, по $200 млн ежегодно на программу борьбы с малярией, в 2014 году $50 млн направил на борьбу с лихорадкой Эбола.

Источник: Reuters

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