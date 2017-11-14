Трамп выбрал следующего министра здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп номинировал на должность министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом он написал в своем Twitter. Азар до января возглавлял американское подразделение фармацевтической компании Eli Lilly, а во времена президентства Джорджа Буша был замминистром здравоохранения США.

«Рад объявить, что номинирую Алекса Азара на должность министра здравоохранения США», — написал Трамп в своем Twitter. Он добавил, что верит: Азар сможет улучшить систему здравоохранения и добиться снижения цен на лекарства.

Азару 50 лет. Заместителем министра он был в 2005-2007 годах, затем перешел в фармкомпанию Eli Lilly, где с 2012 года по январь 2017 года возглавлял американское подразделение.

В октябре 2017 года Белый дом сообщил об отставке экс-министра здравоохранения Тома Прайса после скандала с чартерными перелетами. Выяснилось, что министр потратил более $1 млн на перелеты на военных и частных дорогостоящих самолетах вместо обычных коммерческих рейсов. Прайс занимал пост с февраля 2017 года. Он ушел на фоне последней попытки республиканцев отменить систему обязательного медицинского страхования бывшего президента США Барака Обамы Obamacare. Врио министра назначен бывший зам Прайса Эрик Харган.

Источник: Endpoints News

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