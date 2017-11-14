За 25 лет работы в России MSD локализовала 12 инновационных препаратов

Поддержки своих программ по совершенствованию вакцинопрофилактики и повышению доступности медицинской помощи онкологическим больным хочет получить от властей Приморья трансатлантическая фармацевтическая компания MSD. Взамен обещает увеличение продолжительности жизни населения и снижение смертности от ряда социально-значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, онкологии и других. Об этом в интервью корр. ИА PrimaMedia заявил глава подразделения компании MSD в России, Казахстане и Беларуси Марван Акар, но о размере планируемых инвестиций в здравоохранение края назвать отказался.

Господин Акар, какова цель вашего визита в Приморье?

Приморский край является одним из приоритетных регионов в стратегии развития бизнеса компании в России. Этим летом мы провели рабочую встречу с руководством Приморского края в рамках Петербургского экономического форума и сейчас продолжаем диалог, направленный на улучшение системы здравоохранения в регионе. Во Владивосток я приехал, чтобы познакомиться не только с регионом, но и с нашей командой, которая работает здесь.

Почему Приморье является одним из приоритетных регионов для вашей компании?

Власти региона уделяют большое внимание повышению эффективности системы здравоохранения, а наша компания обладает обширной экспертизой в этой области. Поэтому мы видим здесь перспективы для сотрудничества и можем быть полезны краю.

С руководством края встретились?

Была встреча с представителями регионального департамента здравоохранения. Мы показали свои программы. В частности представили проект «Центр развития экспертизы и инноваций в здравоохранении», который мы запустили в России около года назад.

Центр работает по трем направлениям. Первое — непрерывное медицинское образование. Наша компания совместно с Йельским университетом и университетом Огайо создала образовательный модуль по разработке лекарственных препаратов и проведению клинических исследований. Модуль адаптирован и переведен для России и уже успешно внедрен в программу обучения ведущих российских медицинских вузов — МГМУ им. И.М. Сеченова, в Красноярском и Казанском медицинских университетах, в СПФХА (Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии – прим. редакции). Сейчас обсуждаем запуск модуля в Тихоокеанском медицинском университете и в Дальневосточном Федеральном университете.

Второе — это внедрение в России стандарта GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика, правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения – прим. редакции) и поддержка лучших существующих производственных практик. Имея богатую экспертизу в производстве лекарственных препаратов и вакцин, а также 10-летний опыт локализации препаратов в России, мы знаем что предложить российским производствам, чтобы они соответствовали мировым стандартам.

И третье — совместная работа с региональными властями, направленная на повышение эффективности системы здравоохранения. По каждому из этих направлений у компании есть ряд уникальных проектов. Сейчас мы как раз в процессе обсуждения с администрацией Приморского края возможных направлений сотрудничества.

Третий блок вопросов тесно связан с государственно-частным партнерством, не так ли?

В этой области мы оцениваем возможности применения инновационных контрактов в сфере государственных закупок, которые призваны повысить эффективность расходов в здравоохранении. Данная модель активно обсуждается на федеральном и региональном уровнях.

Сегодня большая часть закупок лекарственных препаратов основывается на цене, и победу в торгах получает производитель, предложивший меньшую цену. При этом не учитывается ценность лекарства с точки зрения достигаемых результатов.

Инновационные контракты предлагают смотреть как раз на эффективность. Компания MSD имеет опыт работы по таким контрактам в Италии, США, Германии и других странах. И, когда в прошлом году после встречи игроков рынка с представителями федерального правительства было поручено разработать и внедрить инновационные контракты в регионах, мы заявили о готовности участвовать. Сейчас рассматривается возможность заключения инновационных контрактов на закупку вакцин и препаратов для лечения сахарного диабета, аутоиммунных воспалительных заболеваний. Мы уверены, что такое сотрудничество с регионами способствует повышению доступности инновационной терапии для тех пациентов, которым она может помочь наилучшим образом, при более эффективном расходовании бюджетных средств.

Какие проекты обсуждались для реализации конкретно в Приморье?

Участие в повышении эффективности системы здравоохранения. Наш «Центр экспертизы и инноваций» реализует сейчас два важных проекта в этом направлении. Во-первых, это подготовка рекомендаций по совершенствованию программ вакцинопрофилактики различных заболеваний. Во-вторых, это проект по повышению эффективности долгосрочного планирования и повышению доступности медицинской помощи онкологическим больным. Насколько мне известно, Приморье планирует присоединиться к этим проектам.

Каковы конечные цели этих проектов?

Первое — повышение продолжительности жизни населения. В регионе данный показатель ниже, чем в среднем по России. Второй — снижение смертности от ряда социально-значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, онкологии и других. Так, по ВИЧ-инфекции, учитывая, что в целом уровень заболеваемости остается неизменным, необходимы меры по повышению уровня диагностики. Мы обсуждаем запуск информационно-просветительской кампании об ответственном отношении к ВИЧ-инфекции, совместно с инициативным объединением «Знаю. Не боюсь».

О каких суммах инвестиций со стороны MSD в фармацевтику можно говорить?

На текущий момент наши инвестиции в российский рынок составляют уже более миллиарда рублей.

В России компания MSD работает более 25 лет, и за это время мы локализовали 12 инновационных препаратов на четырех производственных площадках партнеров. Важная статья инвестиций — разработка новых препаратов. Сегодня в программе клинических испытаний инновационных препаратов компании участвуют более 350 российских исследовательских центров.

Как вы, как представитель крупной международной компании, оцениваете инвестиционную привлекательность Приморья?

Считаю, что Владивосток и Приморский край очень плодотворно работают в этом направлении. Причем привлекаются не только российские, но и иностранные инвесторы — к краю активно присматриваются компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это хорошо продемонстрировал Восточный экономический форум.

gmpnews