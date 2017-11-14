Система образования не успевает за развитием фармацевтической отрасли

Сейчас перед вузами стоит непростая задача: угадать, какие специалисты будут востребованы через несколько лет. Без помощи бизнеса решить эту задачу невозможно.

Беспрецедентные темпы роста фармацевтической отрасли привели к тому, что высокотехнологичные предприятия и производства, на которых разрабатываются инновационные лекарства, все чаще сталкиваются с дефицитом кадров. Эта проблема на сегодняшний день настолько актуальна, что стала одной из основных тем VII Международного партнеринг-форума Life Science Invest.Russia. Потенциал в России, и в особенности в Петербурге, для развития фармацевтики есть, но кто будет его реализовывать?

«Высокотехнологичность и наукоемкость фармацевтической отрасли растут, и это бросает нам несколько вызовов. Во-первых, размываются границы трудовых функций и профессиональных компетенций. Сейчас мы не можем замыкаться только в своей профессии, жизнь требует от нас шагнуть за пределы классической фармации, которую мы во многом преподаем сейчас, — рассказал доктор фармацевтических наук, ректор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич. – Во-вторых, готовить специалистов для них становится дорого, потому что необходимо дорогостоящее оборудование, материалы, и это является финансовой нагрузкой в том числе и на процесс образования. Но самое главное, перед нами стоит вопрос: кого мы должны готовить? Что должен будет уметь делать выпускник вуза через пять лет, чтобы быть востребованным?»

Система образования физически не успевает за развитием фармацевтической отрасли. Если сегодня начать создавать новые специальности, в которых нуждается фармацевтика, то на их разработку, лицензирование и аккредитацию уйдут годы. В итоге на рынок выйдут уже никому не нужные специалисты, ведь отрасль стоять на месте тоже не будет. Поэтому сейчас фармацевтические вузы готовят актуальных специалистов на фоне существующих специальностей. Как говорит Игорь Наркевич, это гораздо быстрее обеспечивает рынок необходимыми специалистами. И все же эти меры – не решение проблемы.

«Необходимо одновременно с созданием предприятий создавать инновационную среду –стартапы, технопарки, которые будут своеобразным мостиком между вузами и бизнесом, — добавляет Игорь Наркевич. — Это обеспечит интеллектуальный рывок, потому что будет создана среда, которая станет питаться с одной стороны — от высшей школы, с другой – от бизнеса. Одно из наиболее перспективных направлений в фармобразовании — модель «крафтовой подготовки», когда студентов готовят для конкретной задачи и производства небольшими группами. Также современные реалии требуют активного внедрения дистанционных программ обучения».

Но стараться должны не только вузы. Для того чтобы образовательная система шла в ногу с потребностями фармотрасли, необходимы изменения законодательства в образовательной сфере. В частности, снижение ряда требований к содержанию учебных программ и пакету документов для лицензирования.

И все-таки модернизации имеющейся образовательной системы в нынешних условиях недостаточно. Как ни крути, но создавать новые специальности необходимо – это требование времени. К примеру, среди разработок российских ученых и фармацевтов есть инновационные препараты, лекарства, субстанции, не имеющие аналогов в мире. Надо помнить о том, что они — объекты интеллектуальной собственности и требуют эффективного управления.

«Это необходимо для защиты правового статуса новинок и дальнейшей успешной их коммерциализации, — считает член Совета по интеллектуальной собственности при Совете Федерации Сергей Фабричный. — Решить эту проблему без наличия квалифицированных специалистов в этой области – не получится. Вузы должны совместно разрабатывать образовательные программы и общие электронные ресурсы для подготовки специалистов в сфере управления интеллектуальной собственности по стандартам MBA».

Практически все участники форума согласились с тем, что проблемы отрасли можно обозначить словом – «мало». Мало квалифицированных кадров, мало практической подготовки, мало взаимодействия между вузом и работодателем. Впрочем, если говорить о последнем, то примеры успешной работы в этом направлении в Петербурге есть. Как сообщили представители городского комитета по образованию, сейчас в Северной столице действует более 40 соглашений о подготовке кадров с предприятиями петербургской промышленности. Спектр профессий охватывает 70 рабочих и 59 квалифицированных специальностей. И ведомство готово расширять перечень реализуемых профессий и специальностей.

«Ключевыми задачами системы образования и фарминдустрии должны стать преемственность образовательных программ и профориентация, — говорит начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Петербурга Елена Спасская. – Сегодня в открытых уроках, посвященных фармацевтической отрасли, приняли участие более тысячи школьников. Более 22 тыс. детей занимаются в кружках и секциях естественнонаучной направленности, которые предлагает система дополнительного образования. Кроме того, в 16 школах Петербурга работают профильные классы».

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