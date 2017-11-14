Новый завод «Валента Фарм» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Компания “Валента Фарм” сообщает о том, что получила разрешение Министерства строительного комплекса Московский области на ввод в эксплуатацию здания нового фармацевтического завода компании “Валента Фарм”, расположенного в городе Щелково.

Общая площадь завода составляет 19 тыс. м2

На новых производственных мощностях организован выпуск твердых лекарственных форм (таблетки и капсулы), инъекционных препаратов, размещены лаборатории контроля качества, а также крупный исследовательский центр. Новый завод “Валента Фарм” оснащен самым современным оборудованием, ведущих европейских производителей. Сложные инженерные коммуникации, высокоточное оборудование и современные IT-решения создают уникальный, максимально автоматизированный процесс производства лекарственных средств.

Проект завода прошел все необходимые квалификации на соответствие требованиям надлежащей производственной практики GMP. На всех этапах реализуются требования лучших международных практик по надлежащему производству. Используются компьютеризированные систем управления технологическими средами (BMS), складскими запасами (WMS). В ближайшее время предстоят этапы внедрения системы управления производством (MES).

Мощность завода составляет 2 млрд таблеток и капсул и 30 млн ампул в год.

«Расширяя свои производственные мощности, открывая новое, высокотехнологичное и ультрасовременное производство мы инвестируем не только в развитие российской фармацевтической отрасли, но в первую очередь — в повышение уровня жизни и здоровья людей» – сказал Роберт Калиновски, заместитель генерального директора по развитию производства АО «Валента Фарм».

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

gmpnews