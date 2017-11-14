Компания «Велфарм» запустила производство лекарств

Торжественная церемония запуска производства лекарств на заводе фармацевтической компании «Велфарм» состоялась в Кургане. В частности, производитель приступил к выпуску препаратов «Бупивакаин» и «Пипемидовая кислота».

Как сообщила председатель совета директоров «Велфарм» Людмила Щербакова, на предприятии планируется ежегодно производить более 190 лекарств, 40 из которых относятся к категории импортозамещающих.

Завод оборудован пятью производственными линиями. Ежегодно на нем будет выпускаться до 150 млн ампул инъекционных растворов, до 80 млн упаковок таблеток, порядка 20 млн упаковок твердых капсул.

Среди лекарств, которые в 2017 году проходят этапы испытаний и регистрации — препараты для лечения респираторных заболеваний, нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, препараты, влияющие на свертываемость крови. Стоит отметить, что из планируемого ассортимента готовых лекарственных форм 24% пока представлены на российском рынке только зарубежными производителями.

Свою продукцию компания планирует продавать не только в России, но и за рубежом: в Азербайджане, Армении, Афганистане, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме, Грузии, Кыргызстане, Молдавии, Монголии, Таджикистане и Узбекистане.

Кроме того, в планах «Велфарм» производство фармацевтических субстанций.

Также рассматривается возможность заключения специнвестконтракта между Курганской областью и производителем.

Объем инвестиций в компанию составил 1,6 млрд рублей, при этом финансовую поддержку оказали Минпромторг, Фонд развития промышленности и предпринимательства и правительство региона. Присутствующий на мероприятии губернатор Курганской области Алексей Кокорин в своем выступлении выразил надежду, что компании по силам стать одним из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»