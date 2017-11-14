Hikma приобретает ряд европейских активов у Boehringer Ingelheim

Иорданская фармацевтическая компания Hikma Pharmaceuticals PLC, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, объявила о приобретении прав на шесть препаратов в Европе у немецкой Boehringer Ingelheim GmbH, которой принадлежат 17% акций Hikma, сообщает FirstWord Pharma.

К Hikma переходят пять препаратов в Германии (Alupent, Gastrozepin, Paracefan, Partusisten, Spiropent) и один в Италии (Mantadan). Также Hikma получает контроль над товарными запасами этих препаратов, достаточных для поставок в течение переходного периода, рассчитанного на 20 месяцев.

Общая сумма сделки составляет 3 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»