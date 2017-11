Суд поддержал аннулирование лицензии на фармдеятельность Hikma приобретает ряд европейских активов у Boehringer Ingelheim » Janssen отзывает иск против Samsung Bioepis в отношении аналога Remicade Фармацевтическая компания Janssen Biotech Inc (подразделение Johnson & Johnson) добровольно отозвала иск против южнокорейской Samsung Bioepis Co Ltd (подразделение Samsung Group) с требованием заблокировать продажу в США биосимиляра препарата для лечения ревматоидного артрита Remicade, сообщает Reuters. Иск был направлен в окружной суд штата Нью-Джерси. Истец полагал, что Samsung Bioepis нарушила патенты, защищающие производственный процесс. Remicade является самым продаваемым препаратом Johnson & Johnson. Ежегодный объем продаж в США составляет около 5 млрд долл. Американская Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и Samsung Bioepis начали продажу бисимиляра в США в июле 2017 г. под торговым наименованием Renflexis. Илья Дугин

