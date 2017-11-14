Суд поддержал аннулирование лицензии на фармдеятельность

Арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки поддержал решение Росздравнадзора по аннулированию лицензии на фармдеятельность у индивидуального предпринимателя (ИП) за неоднократные нарушения законодательства.

ТО Росздравнадзора по Республике Северная Осетия—Алания несколько раз выявлялись нарушения законодательства в аптеке индивидуального предпринимателя: в октябре 2014 г. был зафиксирован факт безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» (прегабалин), а в апреле 2017 г. — лекарственного препарата «Габапентин» без назначения врача.

По результатам проверок Росздравнадзор привлек ИП к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1 за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушение требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Ему было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности аптеки. Также все материалы Росздравнадзор передал в Арбитражный суд РСО—Алания, который принял решение об аннулировании действия лицензии на фармдеятельность.

Индивидуальный предприниматель постановление суда обжаловал в суде высшей инстанции — в 16-м Арбитражном апелляционном суде. «Рассмотрев материалы дела, Арбитражный апелляционный суд признал доводы Росздравнадзора обоснованными и оставил решение в отношении индивидуального предпринимателя без изменений», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Фармацевтический вестник»