Росздравнадзор: за 10 месяцев цены на жизненно важные препараты снизились на 1,3%

За 10 месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), снизился на 1,3%, сообщили в Росздравнадзоре. При этом цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1,9%, на ЖНВЛП зарубежного производства — на 0,8%.

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей составило 1,7%, от 50 до 500 рублей – 1,3%, свыше 500 рублей – 0,7%.

Как сообщалось ранее, за 9 месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, снизился на 1,1%. При этом цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1,9%, зарубежного производства – на 0,6%.

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей за 9 месяцев 2017 года составило 1,7%. В ценовой категории от 50 до 500 рублей снижение розничных цен на ЖНВЛП составило 1,1%. В ценовой категории свыше 500 рублей снижение составило 0,6%.

«Фармацевтический вестник»